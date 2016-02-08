Löw Sinan Gümüş'ten vazgeçmiyor!

Galatasaray’ın en formda oyuncusu Si­nan Gü­müş'e Torku Konya maçında nazar değdi. İlk yarının sonlarında sol üst arka adalesinden sakatlanan oyuncuda ileri derecede ödem ve geniş bir yırtık alan tespit edildi. Genç ismin sahalara dönmesinin 1.5 ayı bulması bekleniyor. Bu belirsizlik dışında genç oyuncunun hangi milli takımı seçeceği de cevap bekleyen sorular arasında yer alıyor.

LÖW, AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

Almanya U-21 takımının formasını giyen ancak A Takım için bir tercih yapmayan Sinan, EURO 2016 sonrası kad­ro­su­nu de­ğiş­tir­me­yi plan­la­yan Almanya Teknik Direktörü Jo­ac­him Löw'ün radarında. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncunun ai­le­sini ikna etmek için temasa ge­çti ancak olumsuz yanıt aldı.

FATİH TERİM’İN DE TAKİBİNDE

22 yaşındaki oyuncu Almanya'dan gelen tüm baskılara rağmen tercihini Türkiye'den yana yapmak istiyor. Sinan Gümüş, yakın çevresine Ay-Yıldızlı forma altında oynamak istediğini her fırsatta dile getiriyor. A Milli Takım Futbol Direktörü Fatih Terim'in Sinan'ın performansını takip ettiği öğrenildi. Terim'in Fransa 2016 öncesi 24 Mart’ta İsveç ve 29 Mart’ta da Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarında G.saraylı futbolcuya şans vereceği belirtiliyor.