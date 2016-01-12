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Louis van Gaal'den itiraf gibi açıklama

Lider Arsenal'in 9 puan gerisinde 5. sırada yer alan Manchester United'da oynanan futbol taraftarların olduğu kadar Louis van Gaal'inde canını sıkmış durumda

Louis van Gaal'den itiraf gibi açıklama

 Manchester United, bu sezon ortaya koyduğu oyun nedeniyle çok eleştiriliyor. Kırmızı Şeytanlar, Menajer Louis van Gaalyönetiminde, son 2 yıldır kadrosuna 250 milyon euroluk takviye yapmasına karşın, rakip savunmaları açmakta çok zorlanıyor. Bunun son örneği, Federasyon Kupası’ndaki Sheffield United maçında yaşandı. Sahaya as oyuncularıyla çıkan United, 3. Lig'de mücadele eden rakibini, ancak Rooney’nin duraklama dakikalarında attığı penaltı golüyle yenebildi.

United taraftarı bu durumdan çok rahatsız. Nitekim Sheffield United ile oynanan maçın 2. yarısında, bazı taraftarlar Old Trafford tribünlerini terketti.

Menajer van Gaal de, sonunda takımının sıkıcı oynadığını kabul etti. Her maçta kusursuz oynayamayacaklarını vurgulayan van Gaal "Bazı maçları kenardan izlerken çok sıkılıyorum ve sinirleniyorum. Çünkü rakip savunmayı bir türlü açmayı başaramıyoruz. Ama bu futbol. Her maçta taraftara istediğini veremeyiz." dedi.

Manchester United halen Premier Lig'de lider Arsenal'in 9 puan gerisinde 5. basamakta bulunuyor.

Kaynak : Ntvspor

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