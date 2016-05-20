Londra’da Yılın Futbolcusu Mesut Özil

Şampiyon Leicester City’nin ardından sezonu ikinci sırada tamamlayan Fransız teknik adam Arsene Wenger yönetimindeki Arsenal ’da, bu sezon 45 maçta toplam 3 bin 939 dakika sahada kalan 27 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu, taraftarların oylarıyla yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

İspanya’nın Real Madrid takımından 2013 yılında 42 milyon sterlin bonservis bedeliyle Arsenal’a transfer olan ve başkent temsilcisindeki en iyi sezonunu yaşayan Mesut Özil, ligin 35 haftalık bölümünde verdiği 137 gollük pasla bu alanda Premier Lig rekoru kırdı. 2008-2009 sezonunda 134 gollük pas veren Chelseali Frank Lampard rekoru elinde tutuyordu.

Premier Lig’de 19, Federasyon Kupası’nda da 1 asistle oynayan 27 yaşındaki oyuncu, 2002-2003 sezonunda 20 asist yapan Fransız futbolcu Thierry Henry’e çok yaklaştı ancak bu futbolcunun rekorunu kıramadı.

Bu sezon ligde 6, Şampiyonlar Ligi’nde 2 kez rakip fileleri havalandıran Özil, toplam 171 gollük pasla sezonu tamamladı.