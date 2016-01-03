Lomana LuaLua'ya Göztepe kancası

İlk devrede Mirkan ve Vleminckx ikilisiyle istediği randımanı yakalayamayan teknik direktör Metin Diyadin, başta Antalya

lu Laminne Diarra olmak üzere yönetime Elazığsporlu Serdar Özbayraktar ve Akhisar Belediyesporlu Lomana LuaLua'nın ismini verdi.

Alacakları nedeniyle Vartaş Elazığspor'u Futbol Federasyonu'na şikayet eden 34 yaşındaki tecrübeli golcü Serdar'la Sportif CEO Barış Güçlü temasa geçti. Boluspor'un da ciddi olarak ilgilendiği Serdar, ilk yarıda 16 maçta 9 gol atarak başarılı bir grafik ortaya koydu.

'nin diğer bir gözdesi ise LuaLua oldu.. Süper Lig takımı Akhisar Belediyespor'un formasını terleten Demokratik Kongolu futbolcu da yeşil siyahlılardan resmen ayrıldı. Hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen sarı kırmızılı takımın boşta kalan başka golcüleri de takibe aldığı ifade edildi.

Öte yandan Göztepe'den daha önce gönderildiği açıklanan orta saha oyuncusu Özgür İleri'ye Metin Diyadin bir şans daha verdi. Metin Diyadin, Antalya kampıra götürdüğü Özgür için, "Kendisi kaliteli bir futbolcu. Yeniden Özgür'ü değerlendirmek istedim" dedi.

Bu arada Göztepe'nin transfer listesinde olan Metzli stoper Sezer Özmen ise Alanyaspor'a imza attı.