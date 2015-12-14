Lokomotiv Moskova'yı Telaş Sardı

Lokomotiv Moskova Kulübü'nün yöneticisinin kura sonrası yaşadığı tedirginlik gözlerden kaçmadı.

Bilindiği gibi Rus jetinin Türk hava sahasını ihlal ettiği için düşürülmesiyle başlayan gerginlik uzun süredir devam ediyor.

"Çok ilginç bir maç olacak"

FB TV'ye kurayı değerlendiren Kirill Kotov, "Çok ilginç bir maç olacak, daha önce Beşiktaş maçı için Türkiye'ye geldik o yüzden biraz daha kolay olabilir. Sonuçta Türkiye'yi ve ortamı biliyoruz. Fenerbahçe'nin olduğu gibi bizimde çok önemli yıldızlarımız var. İki takımda güçlü oyunculardan kurulu o yüzden izlemesi çok keyifli bir maç olacak. Tur şansını %50 olarak görüyorum." dedi.