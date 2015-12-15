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Lokomotiv Moskova Kaynıyor Skandal Şike İddiası

Temsilcilerimizden UEFA Avrupa Ligi ikinci turunda karşılaşacağı Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova şike depremi yaşanıyor, gruplarda Skenderbeu ile karşılaştıkları maçta şike iddiası gündeme bomba gibi oturdu

Lokomotiv Moskova Kaynıyor Skandal Şike İddiası
 Temsilcilerimizden UEFA Avrupa Ligi ikinci turunda karşılaşacağı Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova şike depremi yaşanıyor, gruplarda Skenderbeu ile karşılaştıkları maçta şike iddiası gündeme bomba gibi oturdu

Avrupa'daki bahis şirketlerinin temsilcileri tarafından kurulan FederBet isimli kuruluştan yapılan açıklamada, Arnavutluk'ta oynanan Skenderbeu-Lokomotiv Moskova maçının sonlarında yaşanan olayların futbol şansı ve tesadüften ileriye gittiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN GRUBUNDAYDI

Lokomotiv Moskova'nın Skenderbeu'yu 18. dakikada öne geçip, 89. ve 90. dakikalarda attığı gollerle 3-0 yenmesindeki ilginçliklerin 77. dakikada 1-0 devam eden maçın üst (2,5 gol üstü) bahsine Asya pazarından yatırılan anormal para miktarıyla başladığının belirtildiği açıklamada, dakikalar 87'yi gösterdiğinde ve maç halen 1-0 devam ederken bu kez 2 veya daha fazla gol seçeneğine aşırı bir para aktarımının olmasıyla devam ettiğinin altı çiziliyor.

Sonuç olarak Lokomotiv Moskova'nın Skenderbeu savunmasının yaptığı ilginç hatalar sonucu 89. ve 90. dakikalarda bulduğu 2 golün videosunu açıklamaya koyan FederBet, Skenderbeu-Lokomotiv Moskova maçında şike olduğunu iddia ederek UEFA'yı göreve çağırdı. Lokomotiv Moskova, Beşiktaş'ın da bulunduğu grubu Sporting Lizbon'un önünde lider olarak tamamlamış ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2. tura yükselmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeLokomotiv Moskova
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