Lokomotiv Moskova Kaynıyor Skandal Şike İddiası

Avrupa'daki bahis şirketlerinin temsilcileri tarafından kurulan FederBet isimli kuruluştan yapılan açıklamada, Arnavutluk'ta oynanan Skenderbeu-Lokomotiv Moskova maçının sonlarında yaşanan olayların futbol şansı ve tesadüften ileriye gittiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN GRUBUNDAYDI

Lokomotiv Moskova'nın Skenderbeu'yu 18. dakikada öne geçip, 89. ve 90. dakikalarda attığı gollerle 3-0 yenmesindeki ilginçliklerin 77. dakikada 1-0 devam eden maçın üst (2,5 gol üstü) bahsine Asya pazarından yatırılan anormal para miktarıyla başladığının belirtildiği açıklamada, dakikalar 87'yi gösterdiğinde ve maç halen 1-0 devam ederken bu kez 2 veya daha fazla gol seçeneğine aşırı bir para aktarımının olmasıyla devam ettiğinin altı çiziliyor.

Sonuç olarak Lokomotiv Moskova'nın Skenderbeu savunmasının yaptığı ilginç hatalar sonucu 89. ve 90. dakikalarda bulduğu 2 golün videosunu açıklamaya koyan FederBet, Skenderbeu-Lokomotiv Moskova maçında şike olduğunu iddia ederek UEFA'yı göreve çağırdı. Lokomotiv Moskova, Beşiktaş'ın da bulunduğu grubu Sporting Lizbon'un önünde lider olarak tamamlamış ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2. tura yükselmişti.