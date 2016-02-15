Lokomotiv Moskova kafilesi için polis koridoru şaşırttı

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Lokomotiv Moskova takımı için havalimanında geniş güvenlik önlemi alındı. Takıma dış hatlarda eşlik eden polis, havalimanı çıkışında da polis koridorunda otobüse bindirildi.



FENER'İN RAKİBİ İSTANBUL'A GELDİ

Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı yarın Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçı için öğle saatlarinde İstanbul'a geldi.

FERNANDES İLGİ ODAĞI OLDU

Atatürk Havaalanı'na inen kafileyi Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileri karşılarken, en büyük ilgiyi ise bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Manuel Fernandes gördü. Portekizli yıldız oyuncu ile taraftarlar ve havaalanında bulunan yolcular fotoğraf çektirdi.





RUSLAR ŞAŞIRDI

Pasaport kontrolünden geçen futbolcular, bagaj alım bölümünde bir süre bekledi. Burada sohbet eden futbolcular, bagajlarını aldıktan sonra dış hatlardan çıkış yaptı. Rus ekibi, yürüyüş boyunca kendilerine eşlik eden polislerin sayı olarak fazla olması karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yürüyüş boyunca polis, futbolculara eşlik etti. Dış hatlardan çıkışta da polis koridoru oluşturuldu. Futbolcular polis koridorundan geçerek otobüslere bindi.