Lokomotiv Moskova Kadrosunu UEFA'ya Bildirdi

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde 16 Şubat’ta Kadıköy’de, 25 Şubat’ta ise Moskova’da karşılaşacağı rakibi Lokomotiv Moskova, kadrosunu UEFA’ya yolladı.
Everton’a transfer olan Oumar Niasse ile Gent’e giden Boussafa kadroda yer almadı.
UEFA Avrupa liginde Fenerbahçe'nin rakibi Lokomotiv Moskova turnuva öncesinde UEFA'ya kadro listesini verdi
04 Şubat 2016 Perşembe 13:18
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde 16 Şubat’ta Kadıköy’de, 25 Şubat’ta ise Moskova’da karşılaşacağı rakibi Lokomotiv Moskova, kadrosunu UEFA’ya yolladı.
Everton’a transfer olan Oumar Niasse ile Gent’e giden Boussafa kadroda yer almadı.