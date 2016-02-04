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Lokomotiv Moskova Kadrosunu UEFA'ya Bildirdi

UEFA Avrupa liginde Fenerbahçe'nin rakibi Lokomotiv Moskova turnuva öncesinde UEFA'ya kadro listesini verdi

Lokomotiv Moskova Kadrosunu UEFA'ya Bildirdi

 Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde 16 Şubat’ta Kadıköy’de, 25 Şubat’ta ise Moskova’da karşılaşacağı rakibi Lokomotiv Moskova, kadrosunu UEFA’ya yolladı.

Everton’a transfer olan Oumar Niasse ile Gent’e giden Boussafa kadroda yer almadı.

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UEFALokomotiv Moskova
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