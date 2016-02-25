Lokomotiv Moskova-Fenerbahçe maçını canlı izle - hangi kanalda - saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında sahasında Lokomotiv Moskova'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, 25 Şubat Perşembe günü bu maçın rövanşında Rusya'da sahaya çıkacak.

Türkiye saati ile saat 18.00'da başlayacak mücadele TivibuSpor'dan canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KRUZLIAK

UEFA'dan yapılan açıklamada,sarı-lacivertlilerin 2-0 kazandığı müsabakanın rövanşında Slovakya Futbol Federasyonu'ndan hakem Ivan Kruzliak'ın görevlendirildiği belirtildi.

Kruzliak'ın yardımcılıklarını Skovakya'dan Martin Balko ve Tomas Somolani'nin yapacağı ifade edildi. İlave yardımcı hakemliğini ise Peter Kralovic ile Mario Vlk'nin yapacağı karşılaşmada Tomas Mokos'un dördüncü hakem olarak görev alacağı bildirildi.

AVRUPA'DA 202. SINAV

Avrupa'da 41. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, bugüne dek çıktığı 201 maçın 72'sini kazanırken, 41 kez rakipleriyle berabere kalıp, 88 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe bu maçlarda rakip filelere 250 gol gönderirken kalesinde 303 gol gördü.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

İlk maçtan avantajlı sayılabilecek bir skorla ayrılan sarı lacivertliler, alacağı her türlü beraberlik ve galibiyette tur atlayan taraf olacak. 3-1, 4-2, 5-3 gibi Lokomotiv Moskova galibiyetlerinde de "deplasman golü" kuralı nedeniyle temsilcimiz Fenerbahçe tur atlayacak.

Lokomotiv Moskova'nın maçı en az 3 farkla kazanması halinde sarı lacivertliler Avrupa'ya veda edecek. 90 dakika Rus temsilcisinin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanırsa 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma dakikalarında da 2-0'lık sonuç değişmezse tur atlayan ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.