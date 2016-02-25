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Lokomotiv Moskova-Fenerbahçe maçına rekor polis koruması!

Rusyа İçişlеri Bakanlığı'ndаn yаpılаn аçıklаmаyа görе Lоkоmоtiv Mоskоvа - Fenerbahçe maçında 2 bin pоlis görеv yаpаcаk

Lokomotiv Moskova-Fenerbahçe maçına rekor polis koruması!

Fenerbahçe'nin bu akşam deplasmanda oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı öncesiRusya İçişleri Bakanlığı, kritik 90 dakikada 2 bin polisin görev yapacağını duyurdu.

2 BİN POLİS GÖREV YAPACAK

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi geniş güvenlik önlemleri alınırken toplamda 2 bin polisin görev yapacağı açıklandı.

AVANTAJ FENERBAHÇE'DE

İstanbul'da oynanan ilk maçı Fenerbahçe 2-0 kazanarak büyük avantaj elde etmişti. Rövanş karşılaşması ise bugün TSİ 18.00'de (MSİ 19.00'de) Lokomotiv Stadyumu'nda oynanacak.

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FenerbahçeLokomotiv Moskova
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