Lokomotiv Moskova-Fenerbahçe maçına rekor polis koruması!

Fenerbahçe'nin bu akşam deplasmanda oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı öncesiRusya İçişleri Bakanlığı, kritik 90 dakikada 2 bin polisin görev yapacağını duyurdu.
2 BİN POLİS GÖREV YAPACAK
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi geniş güvenlik önlemleri alınırken toplamda 2 bin polisin görev yapacağı açıklandı.
AVANTAJ FENERBAHÇE'DE
İstanbul'da oynanan ilk maçı Fenerbahçe 2-0 kazanarak büyük avantaj elde etmişti. Rövanş karşılaşması ise bugün TSİ 18.00'de (MSİ 19.00'de) Lokomotiv Stadyumu'nda oynanacak.