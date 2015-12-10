Lizbon'da Ricardo Quaresma'nın Zor Anları İzdiham Yaşandı

THY'ya ait özel bir uçakla Lizbon Havaalanı'na gelen Beşiktaş kafilesinde teknik direktör Şenol Güneş'in dışında kamp kadrosundaki 19 futbolcu yer aldı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve 5 yönetici de takımla Lizbon'a geldi.

Havaalanı çıkışında az sayıda Beşiktaş taraftarı bulunurken, Portekiz basınının özellikle Ricardo Quaresma'ya büyük ilgi göstermesi dikkati çekti. Portekizli futbolcu, iki emniyet görevlisinin yakın koruması eşliğinde havaalanından çıkarıldı.

ORMAN'DAN QUARESMA VE ATİBA AÇIKLAMASI

Beşiktaş kafilesiyle geldiği Lizbon Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Orman, Portekiz'in bir futbol ülkesi olduğunu dile getirerek, "Sporting Lizbon çok kuvvetli bir takım. Beşiktaş da kolay bir takım değil. Yani çantada keklik bir durum değil. Manchester United gibi bir takımın Şampiyonlar Ligi'nden elenip UEFA Avrupa Ligi'ne kaldığını dün gördük. O yüzden Avrupa'da çok zor maçlar. Ama biz buraya puan almaya geldik" ifadelerini kullandı.

Havaalanında Portekiz basınının çok büyük ilgisi ile karşılaşan Ricardo Quaresma'nın Sporting Lizbon'a transfer olabileceği yönündeki iddialara da cevap veren Orman, "Böyle bir niyetimiz yok ve hiçbir görüşmemiz olmadı. Ne Quaresma gitmek istiyor ne de onu satmak gibi bir niyetimiz var" diye konuştu.

Fikret Orman, Çin kulüplerinden Atiba Hutchinson için transfer teklifi geldiği yönünde Türk basınında çıkan haberlere de tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Yalan haberler duyuyorum, üzülüyorum. Geçen gün Amerika'dan gelince uykusuz kaldım. Televizyonda banttan yayınlanan bir programı izliyordum. Ümit Karan, Çinlilerin geldiğini, 12 milyon avro istendiğini, ilk görüşmenin olduğunu filan söyledi. Ben de herkes gibi bunları izliyorum. Ama ne böyle bir görüşmeden haberim var ne de böyle bir talep oldu. Herkes yazıyor, çiziyor, anlatıyor ama gazeteci biraz araştırmalı. Benim ve camiamın adı kullanılarak böyle haberler verilmemeli. Hepsi palavra, başka bir şey değil."