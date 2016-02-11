Liverpool Yönetimi Taraftar Baskısına Dayanamadı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da yönetimle taraftarlar arasında gerilime neden bilet zammı tartışmalarında yönetim geri adım attı.



Anfield Road Stadı'nda en yüksek bilet fiyatlarını gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere 59 sterlinden 77 sterline çıkaran Liverpool yönetimi, taraftarların tepkisi üzerine özür dileyerek kararı geri aldığını açıkladı.

"MESAJINIZ ALINDI"

Kulüp yöneticileri John Henry, Tom Werner ve Mike Gordon imzasıyla yayımlanan mektupta, bilet artışlarıyla ilgili kararın yanlış olduğu belirtildi ve taraftarlara "mesajınız alındı" denildi. Mektupta, Liverpool'un gelecek iki sezonda bilet fiyatındaki artışlardan tek bir sterlin bile kasasına koymayacağı ifade edildi.

TARAFTARLAR STADI TERK ETMİŞTİ

Bilet fiyatlarındaki artışa büyük tepki gösteren Liverpool taraftarları, ligde geçen hafta oynanan Sunderland maçının 77. dakikasında tribünleri terk etmişti. Kulübün Alman menajeri Jurgen Klopp, taraftarla yönetim arasındaki gerilimin giderilmesi gerektiğini söylemişti.

Lig Kupası'nda finale yükselen Liverpool, ligde ise 35 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.