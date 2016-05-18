Liverpool Sevilla UEFA Final Ne Zaman Oynanacak, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Liverpool Sevilla arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi final mücadelesi sonrası, Avrupa'nın en büyük 2. kupasının sahibi belli olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde 2015-2016 sezonu final maçı İsviçre'nin Basel şehrinde oynanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği Liverpool Sevilla futbol maçına St. Jacob-Park Stadı ev sahipliği yapacak.

LİVERPOOL SEVİLLA AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Jurgen Klopp önderliğinde Manchester United, Borussia Dortmund ve Villareal gibi takımları devirip finale gelen Liverpool ve Shakhtar ile Ath. Bilbao gibi devleri saf dışı bırakan Sevilla arasındaki final 18 Mayıs Çarşamba akşamı oynanacak.

LİVERPOOL SEVİLLA AVRUPA LİGİ FİNALİ SAAT KAÇTA

Liverpool Sevilla UEFA Avrupa Ligi final maçı TSİ 21.45'te başlayacak.

LİVERPOOL SEVİLLA AVRUPA LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA

Nefeslerin tutulacağı tarihi müsabakayı Türk futbolseverler, TRT1'den naklen ve şifresiz olarak ve Tivibu Spor kanalından naklen şifreli olarak izleme şansına sahip olacak.