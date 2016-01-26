Liverpool performansı artan Lazar Markovic'e gözü dikti

Fenerbahçe’nin 1 sezonluğuna kiraladığı Lazar Markovic, her geçen hafta performansını artırıyor.



İngiliz ekibinin taraftarları ise Sırp yıldızın bir an önce geri dönmesini istiyor.



Daha önce, takımdaki sakatlıkların ardından sosyal medyada bu yönde bir kampanya başlatılmış ancak menacer Klopp, “Onu ocak ayında çağırmamız mümkün değil” demişti.



Liverpool’un taraftar sitelerinden birinde yapılan ankette ise oy verenlerin yüzde 86’sı, “Markovic sezon sonunda mutlaka takıma dönmeli” dedi.