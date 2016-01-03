Liverpool gözünü Fernando Muslera'ya dikti

Barça'nın Mönchengladbach'tan 13 milyon euroya aldığı Stegen için 16 milyon euro ödemeye hazır olan Liverpool, Katalan temsilcisinin talep ettiği 40 milyon euronun ardından listesindeki bir diğer isim Fernandao Muslera'ya yöneldi. Kısa bir süre önce İngiliz medyası tarafından ortaya atılan Liverpool - Fernando Muslera flörtü, Uruguaylı oyuncunun menajeri tarafından da doğrulanmış ve gözler bir anda Galatasaray'a çevrilmişti.

UEFA'DAN CEZA ALMAMAK İÇİN ARA FORMÜL

UEFA'dan transfer cezası almamak için Şubat ayında yapılacak olan ikinci görüşmeye kasasına "gelir" koyarak "ceza ihtimalini" tamamen ortadan kaldırmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, "oyuncu satışı" için bazı görüşmelerde bulunurken; Muslera - Liverpool flörtünü doğrulayan bir gelişme de Uruguay basınından geldi.

'BU KALECİYİ ALIN'

Muslera'nın menajeri Daniel Fonseca'dan aldığı bilgilere dayandırılarak oluşturulan haberlerde, Galatasaray'ın 20 milyon euro bedelle Fernando Muslera'yı Liverpool'a satmaya hazır olduğu ancak Liverpool'un bu transfer için 14 milyon euroluk bütçe belirlendiği vurgulandı. Uruguay basını ayrıca, Jürgen Klopp'un Muslera için "Bana bu kaleciyi alın" dediği iddia edilen ifadelerine de yer verdi.

Kaynak : Sporx