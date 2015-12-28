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Liverpool gemileri yaktı Fernando Muslera'yı istiyor

Galatasaray'ın şüphesiz en formda ismi Fernando Muslera Liverpool'un transfer listesine girdi, İngiliz temsilcisinin 15 milyon Pound yani yaklaşık 65 Milyon TL'yi gözden çıkardığı iddia ediliyor

Liverpool gemileri yaktı Fernando Muslera'yı istiyor
 Galatasaray'ın şüphesiz en formda ismi Fernando Muslera Liverpool'un transfer listesine girdi, İngiliz temsilcisinin 15 milyon Pound yani yaklaşık 65 Milyon TL'yi gözden çıkardığı iddia ediliyor
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'yı transfer etmek için 15 milyon Pound'luk (65 Milyon TL) teklif yapmaya hazırlanıyor.

LIVERPOOL TALİP OLDU

Yaptığı müthiş kurtarışlarla Galatasaray'a hayat veren Fernandao Muslera, müthiş performansıyla Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Daha önce adı Manchester United, Arsenal, Dortmund gibi takımlarla anılan Uruguaylı file bekçisine bu kez Liverpool talip oldu.

65 MİLYON TL'LİK TEKLİF

Menajer Jürgen Klopp, Mignolet ve Bogdan'ın hatalarıyla yaşanan kayıpların ardından önceliği kaleci transferine verdi. İngiliz ekibinin bu sezon Arena'ya birçok kez gözlemcilerini gönderdiği belirtildi. İngiliz basınında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın normalde Muslera'yı kaybetmek istemediği ancak Liverpool'un yapmayı planladığı 15 milyon Pound'luk (65 milyon TL) teklife hayır demesinin de zor olduğu belirtildi. Sarı-Kırmızılılar, 29 yaşındaki file bekçisi için 2011 yılında Lazio'ya Lorik Cana'nın yanı sıra 6.75 milyon Euro (21.6 milyon TL) ödemişti.

(Kaynak: Fanatik)
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