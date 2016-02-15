Liverpool bombayı patlattı Joel Matip'i renklerine bağladı!

Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre, sezon sonunda bitecek kontratını uzatmama kararı alan 24 yaşındaki Matip, Liverpool ile sözleşme imzalayacak. Kamerun Milli Takımı formasını 27 kez giyen futbolcu, stoper ve libero mevkilerinde oynayabiliyor.
Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre, sezon sonunda bitecek kontratını uzatmama kararı alan 24 yaşındaki Matip, Liverpool ile sözleşme imzalayacak. Kamerun Milli Takımı formasını 27 kez giyen futbolcu, stoper ve libero mevkilerinde oynayabiliyor.