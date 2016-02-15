Liverpool bombayı patlattı Joel Matip'i renklerine bağladı!

Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre, sezon sonunda bitecek kontratını uzatmama kararı alan 24 yaşındaki Matip, Liverpool ile sözleşme imzalayacak. Kamerun Milli Takımı formasını 27 kez giyen futbolcu, stoper ve libero mevkilerinde oynayabiliyor.



İngiliz basını da transfere ilişkin henüz bir açıklama yapmayan Liverpool'un, bonservis bedeli ödemeksizin kadrosuna katacağı Matip ile 4 yıllığına anlaştığını iddia etti.

Matip, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un, Sırp orta saha oyuncusu Marko Grujic'ten sonra kadroya kattığı 2. isim olacak.