Liverpol'da doping krizi!

3 sene önce Paris Saint-Germen'den tam 18 milyon sterlin gibi devasa bir paraya transfer olan dünyanın en iyi savunmacılarından Mamadou Sakho, UEFA tarafından doping soruşturmasına alındı. Sakho, bu süreçte Liverpol formasını da giyemeyecek.



Liverpol'dan doping açıklaması



Kulüpten yapılan açıklamada, Sakho'nun doping testinde olası bir kural ihlali olduğu gerekçesiyle UEFA'nın soruşturma yürüttüğüne dair resmi bilginin kendilerine geldiği belirtilerek, "Sakho, konuyla ilgili UEFA'ya yanıt verecek. Futbolcu, kulüple oyuncu arasında yapılan görüşmenin ardından soruşturma devam ederken forma giymeyecek." ifadeleri kullanıldı.



Fransa'nın Paris Saint-Germain takımında 2007-2013 yıllarında forma giyen 26 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu, 2013 yılının eylül ayında 18 milyon sterlin bonservis bedeliyle İngiliz ekibine transfer olmuştu.