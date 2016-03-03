Liste güncellendi işte sıralamadaki yerimiz!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) Mart ayı dünya sıralaması açıklandı. FIFA'nın internet sitesinden açıklanan sıralamaya göre, Türkiye bir sıra yükselerek 943 puanla 20. sırada yer aldı.



Sıralamada ilk on değişmezken, Belçika 1506 puanla ilk sırada, Arjantin 1457 puanla ikinci, EURO 2016 finallerindeki rakiplerimizden İspanya ise 1374 üçüncü sırada yer buldu.



D Grubu'nda mücadele edeceğimiz ülkelerden Hırvatistan 965 puanla 18. sırada, Çek Cumhuriyeti ise 861 puanla 25. sırada bulunuyor.



Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:



1. Belçika (1506)

2. Arjantin (1457)

3. İspanya (1374)

4. Almanya (1355)

5. Şili (1307)

6. Brezilya (1254)

7. Portekiz (1234)

8. Kolombiya (1215)

9. İngiltere (1112)

10 Avusturya (1095)