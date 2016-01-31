Lisans sorunu kalkan Pablo Martin Batalla imzaladı

Bursaspor'un, devre arasında Çin'in Beijing Guoan takımından transfer ettiği eski yıldızı 32 yaşındaki Pablo Martin Batalla, taraftarın önünde resmi sözleşmeye imzaladı.



2013-2014 sezonunda Teknik Direktör Christoph Daum ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Çin'e transfer olan Batalla, 2 yıl aradan sonra yeniden Bursaspor'a dönmüş, kulübün vergi borcu nedeniyle resmi sözleşme imzalanamamıştı. Vergi borcu yapılandırılan Batalla ile resmi sözleşme bugün imzalandı.

BATALLA ÇOK MUTLU

Arjantinli oyuncu için Tofaş Nilüfer Spor Salonu'nda imza töreni düzenlendi. Yeşil-beyazlı kulüple 2,5 yıllığına imza atan Batalla, yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Başkan Ali Ay'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Ali Ademoğlu ve Fatih Korkmaz'ın da hazır bulunduğu imza töreninde konuşan Batalla, şunları söyledi:

"DÖNDÜYSEM SEBEBİ TARAFTAR"

"Bugün benim için çok önemli bir gün. Uzun süredir hayalini kurduğum bir gün. Buraya kavuştuğum için çok mutluyum. Teşekkür etmek istediğim bir kaç kişi var. Öncelikle Erkan Kamat'a teşekkür etmek istiyorum. Benimle ilk irtibat kuran kişi o olmuştu. Eski başkanımıza ve burada oynamam için çaba gösteren yeni başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Umarım son attığım imza bu olur. Burada olan ya da olmaya Bursaspor taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Döndüysem birinci sebebi sizsiniz."

Batalla, daha sonra Bursaspor forması giyerek, taraftarlara basketbol topu dağıttı. 18 numaralı formayı giyecek olan Batalla, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu forma şansı vermesi halinde yarın Türkiye Kupası'nda Amed Sportif Faaliyetler'e karşı forma giyebilecek.