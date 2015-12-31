Lisans skandalının yeni ismi Erlan Abilkimov

Galatasaray bir genç yıldız adayını daha göz göre göre elinden kaçırdı... 2 yıldır altyapıda bulunan Kırgız yetenek Erlan Abilkimov'a sarı-kırmızılı kulüp lisans çıkarmakta gecikti. 10 numara ve forvet pozisyonlarında oynayabilen 2002 doğumlu Abilkimov'un yeteneklerini fark eden Altınordu Kulübü harekete geçti.
Galatasaray bir genç yıldız adayını daha göz göre göre elinden kaçırdı... 2 yıldır altyapıda bulunan Kırgız yetenek Erlan Abilkimov'a sarı-kırmızılı kulüp lisans çıkarmakta gecikti. 10 numara ve forvet pozisyonlarında oynayabilen 2002 doğumlu Abilkimov'un yeteneklerini fark eden Altınordu Kulübü harekete geçti.