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Lisans skandalının yeni ismi Erlan Abilkimov

Galatasaray'da skandallar sezonu yaşanıyor, bu sefer küçük yıldız adayı Erlan Abilkimov'u ellerinden kaptırdılar. Lisans çıkarmakta geç kalınca Altınordu kulübü küçük yıldızı İzmir'e getirdiği iddia edildi

Lisans skandalının yeni ismi Erlan Abilkimov

 Galatasaray bir genç yıldız adayını daha göz göre göre elinden kaçırdı... 2 yıldır altyapıda bulunan Kırgız yetenek Erlan Abilkimov'a sarı-kırmızılı kulüp lisans çıkarmakta gecikti. 10 numara ve forvet pozisyonlarında oynayabilen 2002 doğumlu Abilkimov'un yeteneklerini fark eden Altınordu Kulübü harekete geçti.

FIFA'DAN LİSANS ÇIKARILACAK

İzmir'in altyapısıyla nam salan kulübünün yetkilileri, hemen Abilkimov'un babasına İzmir'de iş bulup ailesi için gerekli oturum izinlerini aldı. Altınordu Başkanı Seyit Özkan'ın bizzat ilgilendiği transferde Erlan Abilkimov için de sezon sonuna kadar FIFA'dan lisansının çıkarılacağı öğrenildi.

RADİKAL KARARLAR GELİYOR

Kırgız oyuncuyu kaptıran Galatasaray'da altyapının durumunu yönetim toplantısında masaya yatıran yöneticiler, Florya ile ilgili radikal kararlar almaya hazırlanıyorlar.
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAltınorduErlan Abilkimov
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