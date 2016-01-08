Lisa Ann spor yorumculuğuna hazırlanıyor

ABD'li ünlü televizyon yıldızı ve model olan Lisa Ann, yorumculuğa soyundu. Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) sıkı bir takipçisi olduğunu ifade eden Lisa Ann, bir programda yorumculuk yapacağını söyledi.



"YATAKTA NASIL OLDUKLARINI BİLİYORUM AMA..."

Bugüne kadar birçok sporcuyla birliktelik yaşayan Ann, "Yatakta nasıl olduklarını biliyorum ama yeşil sahada neler yapacaklarını bir de bu şekilde değerlendireceğim." dedi.

19'LUK SEVGİLİSİYLE OLAY OLMUŞTU