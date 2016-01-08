Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Lisa Ann spor yorumculuğuna hazırlanıyor

Bir spor programında spor yorumculuğuna başlayacağını açıklayan ünlü televizyon yıldızı Lisa Ann "Yatakta nasıl olduklarını biliyorum ama yeşil sahada neler yapacaklarını keşfetmem gerek" açıklaması yaptı

Lisa Ann spor yorumculuğuna hazırlanıyor

 ABD'li ünlü televizyon yıldızı ve model olan Lisa Ann, yorumculuğa soyundu. Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) sıkı bir takipçisi olduğunu ifade eden Lisa Ann, bir programda yorumculuk yapacağını söyledi.

"YATAKTA NASIL OLDUKLARINI BİLİYORUM AMA..."

Bugüne kadar birçok sporcuyla birliktelik yaşayan Ann, "Yatakta nasıl olduklarını biliyorum ama yeşil sahada neler yapacaklarını bir de bu şekilde değerlendireceğim." dedi.

19'LUK SEVGİLİSİYLE OLAY OLMUŞTU

Hatırlanacağı gibi Lisa Ann, iki yıl önce Notre Dame Üniversitesi'nin 19 yaşındaki Amerikan futbolcusu Justin Brent'le aşk yaşadığını açıklayınca ülkede olay olmuştu. Sosyal medya hesabından genç oyuncuyla olan romantik fotoğraflarını paylaşan 42 yaşındaki televizyon yıldızı, aradaki yaş farkının kendileri için sorun teşkil etmediğini ve eleştirilere kulak tıkadığını söylemişti.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Lisa Ann
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.