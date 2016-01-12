Lionel Messi Milli Yıldızımız Arda Turan Hakkında Konuştu

Barcelona futbolcusu Arjantinli Lionel Messi, takım arkadaşı Arda Turan'ın takıma katılmasıyla daha da güçlendiklerini söyledi.



İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenecek 2015 FIFA Altın Top Ödül töreni öncesinde, yılın futbolcusu adayları Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Lionel Messi (Barcelona) ve Neymar (Barcelona) basın toplantısı düzenledi.

"ARDA VE DİĞER TRANSFERLERLE GÜÇLENDİK"

Messi, basın toplantısında AA muhabirinin sorusu üzerine son iki maçta Arda ile oynamaya başladıktan sonra performansını arttırarak 5 gol bulması hakkında, milli futbolcuya övgüde bulunarak, Barcelona takımının Arda ve diğer transferlerle daha da güçlendiğini dile getirdi. Messi'yi öven Ronaldo ise, "Messi'nin sol ayağı gerçekten çok iyi. Keşke bende olsa" ifadesini kullandı. Bunun üzerine Neymar, "Her birinden (Messi ve Ronaldo) bir ayağa sahip olmak isterdim" dedi.