Lionel Carole Galatasaray'a transferi hakkında konuştu

Fransa 2. lig ekibi Troyes'den Galatasaray'a transfer edilen Lionel Carole, aynı dönemde St. Etienne takımından da teklif aldığını açıkladı.

"KENDİME BİR YOL HARİTASI HAZIRLAMIŞTIM"

Troyes'den ayrılmayı hiç düşünmediğini itiraf eden Fransız futbolcu, "Lig 1'e dönmeye hazırdım. Bunu başarabileceğimizi düşünüyordum. Kendime bir yol haritası hazırlamıştım ama bir anda her şey değişti" diyerek, bir anlamda Galatasaray'a transferinin sürpriz olduğunu dile getirdi.

(Kaynak: Fanatik)