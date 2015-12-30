Ligin ilk yarısında Kayserispor'dan şaşırtan istatistik

Spor Toto Süper Lig'de ilkyarıyı 19 puan ile 13. sırada tamamlayan Kayserispor kadrosunda bulunan 29 oyuncudan 22 tanesine ilk yarıda süre verdi. 7 Oyuncusu sahaya çıkamayan Sarı-Kırmızılı takımda en fazla süre alan isim ise 17 maçın tamamında forma giyerek bin 530 dakika sahada kalan Larrys Mabiala oldu. Takımda 4 oyuncu 17 karşılaşmanın tamamında sahaya ayak bastı. En az süre alan isim ise 47 dakika ile Sinan Bakış oldu.

Kayserispor'da'da 4 oyuncu 17 maçın tamamına çıkaken bunlardan 3'ü en fazla süreyi alan isimler oldu. en fazla süre alan isimler oldular. Larrys Mabiala bin 530 dakika ile en istikrarlı isim olurken bu oyuncuyu bin 425 dakika ile Diego Biseswar ve 1415 dakika ile Ömer Bayram takip etti. Kayserispor'da süre alan diğer isimler şöyle: Zeki Yavru (Bin 317), Furkan Özçal (Bin 209), Marinho Vanderley (Bin 175), Mustafa Akbaş (Bin 170), Deniz Türüç (Bin 80), Samba Sow (Bin 11), Marko Simiç (788), Srdan Mijailoviç (772), Hakan Arıkan (720), Kayacan Erdoğan (630), Ayegbeni Yakubu (456), Oğulcan Çağlayan (408), İbrahim'Dağaşan (386), Berkan'Emir (378), Diego Lobes (335), Cem Can (216), Abdülaziz Demircan (180), Barış Özbek (133) ve Sinan Bakış (47). Kayserispor'un kadrosunda yer alan ancak ilk yarıda sahaya ayak basamayan isimler ise Cüneyt Köz, Mert Özyıldırım, Mehmet Tatlı, Samed Ali Kaya, Yusuf Çekiç, Turgut'doğan şahin ve Güray Fırat oldu.





4 OYUNCU SARI KART CEZASI ÇEKTİ

Geride kalan 17 hafta sonunda Kayserispor takım olarak 3 kırmızı 46 sarı kart gördü. Bu sezon takımda en çok sarı kart gören isimler 6'şar kart ile Marko Simiç ve Srdan Mijailoviç oldu. Bu isimleri 4 sarı kart gören Furkan Özçal ile Samba Sow takip etti. Sarı-Kırmızılı ekipte sarı kart gören oyuncular ve sayıları şöyle: Larrys Mabiala (3), Diego Biseswar (3), Zeki Yavru (3), Ayegbeni Yakubu (3), İbrahim Dağaşan (3), Marinho Wanderley (2), Deniz Türüç (2), Kayacan Erdoğan (2), Ömer Bayram (1), Mustafa Akbaş (1), Oğulcan'Çağlayan (1), Barış Özbek (1) ve Sinan Bakış (1).

DEĞİŞİKLİK HAKKINI PAS GEÇMEDİ

Kayserispor ilkyarıda sahaya çıktığı 17 maçın tamamında tüm oyuncu değişikliği haklarını kullandı. Her maçta kendisine tanına 3 oyuncu değiştirme hakkını kullanan Sarı-Kırmızılı takım ilk yarıda tam 51 kez oyuncu değişikliği yaptı. Öte yandan, Kayserispor ligin ilk yarısında sahada 3 farklı kaleci ile yer alan nadir Süper Lig takımlarından biri oldu. Kayserispor ile yollarını ayıran Hakan Arıkan 8 maçta 720 dakika, Kayacan Erdoğan 7 maçta 630 dakika ve Abdülaziz Demircan ise 2 maçta 180 dakika sahada kaldılar. - KAYSERİ