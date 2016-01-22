Lig'de zor günler geçiren Eskişehirspor kupada güldü

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Boluspor, kendi sahasında Eskişehirspor'a 2-0 mağlup oldu.
Bu sonuçla Boluspor, bir üst tura çıkma şansını kaybederken, Eskişehirspor ikincilik şansını sürdürdü.
MAÇTAN DAKİKALAR
31. dakikada Axel Meye'nin yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
42. dakikada Anco Jansen'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında boş pozisyonda Hernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
49. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Axel Meye'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
62. dakikada Emre Güral'ın yerden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kulach'ın vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
75. dakikada Buğra'nın pasında bomboş durumda topla buluşan Kulach'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90+4. dakikada Buğra'nın pasında Kaan topu ağlara gönderdi. 0-2
STAT: Bolu Atatürk
HAKEMLER: Arda Kardeşler xx, Ata Bayraktar xx, Kasım Mutlu xx
BOLUSPOR: Erdi x, Fatih xx, Emrecan xx, Hasan x, Özgür x, Cumali x, Yusuf Emre xx, Arif xx (Emrullah dk. 60 x), Hernandes x (Tevfik dk. 60 xx), Jansen xx, Özgürcan x (Berkant dk. 81 ?)
YEDEKLER: Melih, Luiz, Oğuzhan, Senad
TEKNİK DİREKTÖR: Cüneyt Karakuş
ESKİŞEHİRSPOR: Boffin xx, Fevzi xx, Aytaç xx, Jordi xxx, Anıl xxx, Doruk xx, Kıvanç x (Kamil Ahmet dk. 71 xx), Kulach xx (Kaan dk. 79 xx), Buğra xxx, Okriashvili xxx, Axel Meye xxx (Emre Güral dk. 56 x)
YEDEKLER: Sinan, Sezgin, Ömer Faruk, Furgan
TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba
GOLLER: Axel Meye (dk. 49), Kaan (dk. 90) (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Arif, Özgür, Jansen, Fatih (Boluspor), Anıl, Boffin (Eskişehirspor)