Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Lig maçı öncesi Beşiktaş'a şok haber!

Bеşiktаş, Tоrku Kоnyаspоr kupа mаçındа tаrаftаrlаrın çirkin ve kötü tеzаhürаtlаrı nеdеniylе Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nа sеvk еdildi

Lig maçı öncesi Beşiktaş'a şok haber!

 Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yapılan toplantı sonrası PFDK'ya yapılan sevkleri açıkladı. TFF'nin internet sitesinden açıklanan disiplin sevkleri şu şekilde:

"Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün 03.03.2016 tarihinde oynanan Fenerbahçe -Amed Sportif Faaliyetler Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve PFDK'ya sevkine,

EMRULLAH GÜRBÜZ

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü idarecisi Emrullah Gürbüz'ün aynı müsabakadaki saldırısı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddeleri uyarınca 04.03.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ - ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT

Beşiktaş Kulübü'nün 03.03.2016 tarihinde oynanan Torku Konyaspor-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BUCASPOR - ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT

Bucaspor Kulübü'nün 02.03.2016 tarihinde oynanan Bucaspor-Tokatspor Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.