Lig maçı öncesi Beşiktaş'a şok haber!

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yapılan toplantı sonrası PFDK'ya yapılan sevkleri açıkladı. TFF'nin internet sitesinden açıklanan disiplin sevkleri şu şekilde:
"Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün 03.03.2016 tarihinde oynanan Fenerbahçe -Amed Sportif Faaliyetler Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve PFDK'ya sevkine,
EMRULLAH GÜRBÜZ
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü idarecisi Emrullah Gürbüz'ün aynı müsabakadaki saldırısı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddeleri uyarınca 04.03.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Beşiktaş Kulübü'nün 03.03.2016 tarihinde oynanan Torku Konyaspor-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
BUCASPOR - ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT
Bucaspor Kulübü'nün 02.03.2016 tarihinde oynanan Bucaspor-Tokatspor Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."