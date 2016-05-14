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Lig'e Yükselecek 2 Takım Daha Belli Olmak Üzere!
Spor Toto 3.Lig'den 2.Lig'e yükselecek takımların isimleri bu hafta oynanan mücadelelerden sonra belli olacak. Gözler Çanakkale ve Samsun'da oynanacak maçlara çevrildi.
14 Mayıs 2016 Cumartesi 09:54
ARKA SOKAKLAR 402. BÖLÜM FRAGMANIPlay-off'tan 2. Lig'e çıkacak 3 takımdan birinin bugün Ankara'daki Diyarbekirspor-Ofspor maçının ardından belli olacağı 3. Lig'de play-off final mücadeleleri yarın iki müsabakayla tamamlanacak.
Çanakkale 18 Mart Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak ve Serkan Tokat'ın yöneteceği Kızılcabölükspor-Zonguldak Kömürspor ile Samsun 19 Mayıs Stadı'nda saat 18.00'deki Barış Şimşek'in düdük çalacağı Beylerbeyispor-Niğde Belediyespor maçlarının galipleri adlarını 2. Lig'e yazdıracak.
- Kızılcabölükspor-Zonguldak Kömürspor Spor Toto 3. Lig 1. Grup'u ikinci sırada tamamlayan Kızılcabölükspor, play-off yarı finalinde Birlik Nakliyat Düzyurtspor'u saf dışı bıraktı. 1982'de kurulan Denizli temsilcisi, 2013-2014'ten beri mücadelesini 3. Lig'de sürdürüyor.
İlk etapta 4. durumda bulunan Zonguldak Kömürspor ise yarı finalde Tire 1922'yi eledi. Zonguldak temsilcisi 2 sezondur profesyonel ligde yer alıyor.
- Beylerbeyispor-Niğde Belediyespor Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta ilk etabı 5. sırada bitiren Beylerbeyispor, yarı finalde Bayburt Grup Özel İdarespor engelini geçti. İstanbul temsilcisi, en son 2008-2009 sezonunda 2. Lig'de yer almıştı.
Play-off yarı finalinde Çorum Belediyespor'u eleyen Niğde Belediyespor, ilk kez geçen yıl Spor Toto 3. Lig'de mücadele etmişti..
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