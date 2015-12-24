Liderliği bırakmak istemeyen Beşiktaş'ta gündem transfer

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği kriterler doğrultusunda

görüşmeleri yapan Siyah Beyazlılar, UEFA'nın belirlediği kriterler doğrultusunda oluşturduğu bütçeye göre hareket ediyor. Yaz transfer döneminde iki oyuncu satarak önemli bir gelir elde eden ve bu gelirin yarıdan fazlasını kullanmayan

yönetimi, kriterler açısından rahat bir durumda olsa da transferi düşünülen oyunculara hak ettiklerinden fazlasını vermeyi düşünmüyor.

ŞENOL GÜNEŞ, TORKU KONYASPOR MAÇI SONRASINI İŞARET ETTİ

Medyada isimleri sıklıkla çıkan Dniprolu stoper Douglas Silva ve kaleci Denys Boyko konusunda Ukrayna ekibi ile anlaşma zemini oluşturmaya çalışan Siyah-Beyazlılar, listedeki diğer isimlerle de görüşmeleri tamamladıktan sonra son kararı teknik direktör Şenol Güneş'e bırakacak. Transfer çalışmalarına noktayı koymak ve hangi oyuncunun alınacağına karar vermek için hafta sonunda oynanacak Torku Konyaspor maçını işaret eden tecrübeli hoca, önümüzdeki hafta içinde yönetimle bir araya gelerek isimlerle ilgili son kararını bildirecek.

Sadece Duglas Silva ve Boyko'ya yoğunlaşmayan ve alternatif isimlerle de pazarlık masasına oturan Beşiktaş'ta, Dış Transferden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları bugünkü yönetim toplantısının ardından bu görüşmeleri neticelendirmek için Avrupa'ya gitti.

Stoper ve kaleci konusunda bir süredir gizli bir şekilde yürütülen görüşmeleri neticelendirecek olan Torunoğulları, önümüzdeki hafta Şenol Güneş'e bu isimleri sunacak ve Güneş'in vereceği karar doğrultusunda transferleri bitirecek.

Önümüzdeki hafta yapılacak bu zirvede aynı zamanda takımdan ayrılmak isteyen Pedro Franco, Motta ve Milosevic'in durumları da masaya yatırılacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in, Pedro Franco ve Motta'nın ayrılmasına sıcak bakarken Milosevic'in çok zorunlu olmadıkça gitmesini istemediği öğrenildi.

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