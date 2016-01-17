Lidere Kar Darbesi Maç İptal Oldu

Beşiktaş - Mersin İdmanyurdu maçının 6. dakikasında yoğun kar yağışı ve stattaki çizgilerin görülmemesi nedeniyle maçın hakemi Mete Kalkavan, iki takımın kaptanlarıyla konuşarak oyunu devam ettirmeme kararı verdi.







UĞRAŞTILAR AMA...

Çizgilerin tekrar görünür hale getirilmesi için temizlik görevlileri sahaya girdi ve yaklaşık 5 dakikalık çalışma sonrası yapılan kontrollerin ardından, karşılaşmanın tatil edilme kararı verildi. Öte yandan futbolcuların, verilen aranın ardından Mete Kalkavan'a 'Hocam bu zeminde oynanmaz ' dediği kaydedildi.

Karşılaşma, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirleyeceği bir tarihte oynayacak.

YAKLAŞIK 2 SAAT TEMİZLİK YAPILDI

Yarıda kalan maçın yaklaşık 2 saat öncesinde 'kar' paniği yaşandı. İstanbul'da başlayan kar yağışı sonrasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda da hummalı bir çalışma start aldı.

2 saat boyunca süren kar temizleme çalışmalarının ardından, maçın hakemi Mete Kalkavan sahaya çıkarak son kontrollerini yaptı ve maçın oynanmasında bir sakınca görmedi.

Karşılaşma yapılan detaylı incelemelerin ardından yaklaşık 7 dakika gecikmeyle başladı. Maçın 6. dakikasında ise karşılaşma ertelendi.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, iptal edilen karşılaşmayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bu akşam Beşiktaş ile Mersin İdmanyurdu kulüpleri arasında oynanan Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu 18. Hafta müsabakası hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yaşanan elverişsiz hava ve saha koşulları ve bu koşulların yarın da devam edecek olması ve iki kulübümüzün hafta içi oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları göz önüne alınarak tatil edilen müsabaka Federasyonumuz tarafından belirlenecek bir tarihte kaldığı yerden oynanacak."