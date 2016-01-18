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Lider Maç Fazlasıyla Fenerbahçe!

Eskşehirspor deplasmanında tartışmalı kararların ardından 3-0 gibi net bir skorla devirmesiyle Super Lig'in yeni lideri maç fazlası ile Fenerbahçe oldu

Lider Maç Fazlasıyla Fenerbahçe!

 Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaştı. Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-0'lık skorla kazandı ve 5 sezon sonra Eskişehirspor'u mağlup etti. F.Bahçe böylece bu sezon ilk kez 3 farklı skor olmuş oldu.

GOLLER

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 45+2. (penaltı) ve 74. dakikalarda Fernandao ile 85. dakikada Robin van Persie kaydetti.

FENERBAHÇE 43 PUANA YÜKSELDİ

Bu skorun ardından Fenerbahçe sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaparken, üst üste 4. maçını kazanmış oldu ve 43 puanla maç fazlasıyla birlikte liderliğe yükseldi. Zor günler geçiren Eskişehirsopr ise, 10 puanla ligin dibinde kaldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacakken, Eskişehirspor ise deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak.
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