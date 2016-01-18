Lider Maç Fazlasıyla Fenerbahçe!

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaştı. Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-0'lık skorla kazandı ve 5 sezon sonra Eskişehirspor'u mağlup etti. F.Bahçe böylece bu sezon ilk kez 3 farklı skor olmuş oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaştı. Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-0'lık skorla kazandı ve 5 sezon sonra Eskişehirspor'u mağlup etti. F.Bahçe böylece bu sezon ilk kez 3 farklı skor olmuş oldu.