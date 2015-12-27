Lider Beşiktaş 3 puanı 4 golle aldı

Kartal 2015 yılın son maçında Torku Konyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle dağıttı, ligin ilk yarısını zirvede tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş, 17. hafta mücadelesinde Torku Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma sürpriz başladı. Henüz 1. dakikada dolmadan statta elektrikler kesildi. Şehir hatlarından kaynaklanan sorun jenarötörün devreye girmesiyle çözüldü ve karşılaşma 10 dakikalık aranın ardından devam etti. Maçın ilk yarısında sahasında iyi kapanan konuk takım Beşiktaş'a sevdiği boş alan bırakmadı ve siyah beyazlılar pozisyon bulamadı. Maçın 15. dakikasında ise Bajic'in jeneriklik vuruşu direkten döndü. Sık sık faullerle kesilen ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda ise siyah beyazlılar farklı bir kimliğe büründü. 50. dakikada Kartal'ın maestrosu Oğuzhan Özyakup sahne aldı ve Gomez ile girdiği verkaç sonrası klas bir vuruşla Konya ağlarını havalandırdı. Golden sonra iyice rahatlayan Beşiktaş, bir kaç dakika sonra Gomez ile direğe takıldı. 64. dakikada ise Quaresma'nın yerine oyuna giren Olcay'ın asistinde Alman golcü bu kez affetmedi ve Süper Lig'deki 17. golünü Konya ağlarına yolladı. Dalga dalga Torku Konyaspor kalesine Kara Kartal 70. dakikada Gökhan Töre'nin şok golüyle farkı üçe çıkardı. 81. dakikada sahneye çıkan Kerim Frei skoru belirledi: 4-0

Böylece peşpeşe 4. galibiyetini alan Kartal 41 puanla ligin ilk yarısını zirvede tamamladı. Ligde bu sezon 5. yenilgisini alan konuk takım ise ilk yarıyı 26 puanda bitirdi.



STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEM: Serkan Çınar

YAYIN: Lig TV

SAAT: 19:00



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BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Rhodolfo, Ersan, İsmail, Atiba, Oğuzhan, Querasma, Gökhan Töre, Sosa, Mario Gomez.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

TORKU KONYASPOR: Serkan, Ömer Ali, Ali Turan, Vukuvic, Uslu, Ali, Holmen, Mbamba, Bajic, Traore, Rangelov

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman