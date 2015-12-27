Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Lider Beşiktaş 3 puanı 4 golle aldı

Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş rakibi önünde adeta gol şov yaparak ilk yarıyı lider bitirdi

Lider Beşiktaş 3 puanı 4 golle aldı
Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş rakibi önünde adeta gol şov yaparak ilk yarıyı lider bitirdi

Kartal 2015 yılın son maçında Torku Konyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle dağıttı, ligin ilk yarısını zirvede tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş, 17. hafta mücadelesinde Torku Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma sürpriz başladı. Henüz 1. dakikada dolmadan statta elektrikler kesildi. Şehir hatlarından kaynaklanan sorun jenarötörün devreye girmesiyle çözüldü ve karşılaşma 10 dakikalık aranın ardından devam etti. Maçın ilk yarısında sahasında iyi kapanan konuk takım Beşiktaş'a sevdiği boş alan bırakmadı ve siyah beyazlılar pozisyon bulamadı. Maçın 15. dakikasında ise Bajic'in jeneriklik vuruşu direkten döndü. Sık sık faullerle kesilen ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda ise siyah beyazlılar farklı bir kimliğe büründü. 50. dakikada Kartal'ın maestrosu Oğuzhan Özyakup sahne aldı ve Gomez ile girdiği verkaç sonrası klas bir vuruşla Konya ağlarını havalandırdı. Golden sonra iyice rahatlayan Beşiktaş, bir kaç dakika sonra Gomez ile direğe takıldı. 64. dakikada ise Quaresma'nın yerine oyuna giren Olcay'ın asistinde Alman golcü bu kez affetmedi ve Süper Lig'deki 17. golünü Konya ağlarına yolladı. Dalga dalga Torku Konyaspor kalesine Kara Kartal 70. dakikada Gökhan Töre'nin şok golüyle farkı üçe çıkardı. 81. dakikada sahneye çıkan Kerim Frei skoru belirledi: 4-0

Böylece peşpeşe 4. galibiyetini alan Kartal 41 puanla ligin ilk yarısını zirvede tamamladı. Ligde bu sezon 5. yenilgisini alan konuk takım ise ilk yarıyı 26 puanda bitirdi.



STAT: Başakşehir Fatih Terim  

HAKEM: Serkan Çınar

YAYIN: Lig TV

SAAT: 19:00



DAKİKA DAKİKA ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ



BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Rhodolfo, Ersan, İsmail, Atiba, Oğuzhan, Querasma, Gökhan Töre, Sosa, Mario Gomez.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

TORKU KONYASPOR: Serkan, Ömer Ali, Ali Turan, Vukuvic, Uslu, Ali, Holmen, Mbamba, Bajic, Traore, Rangelov

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKonyaspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.