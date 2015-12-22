Lewandowski'ye Manchester United Kancası!

Mourinho'yla anlaştığı iddia edilen Manchester United, şimdi de sorun yaşadığı hücum hattı için bu sezon harika bir performans sergileyen Lewandowski'yi düşünüyor.

İngiliz Daily Mirror'un haberine göre Kırmızı Şeytanlar, Polonyalı futbolcunun transferi için Bayern Münih'e 51 milyon poundluk (70 milyon euro) teklif sunmaya hazırlanıyor.

REAL MADRID DE İSTİYOR

30 maçta 29 gol kaydeden başarılı futbolcunun peşindeki tek kulüp ise Manchester United değil. Real Madrid de Polonyalı'yı renklerine katmak isteyen bir diğer Avrupa devi...

Bu sezon sadece 4 gol kaydeden Anthony Martial ve Wayne Rooney ile sorunlar yaşayan Manchester ekibinin yıldız futbolcunun transferi için ısrarcı davranacağı öğrenildi.