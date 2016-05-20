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Lewandowski Eleştirilere Sert Cevap Verdi

Bayern Munih’in gözleri dolduran yıldız forveti Robert Lewandowski, Pep Guardiola hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi.

Lewandowski Eleştirilere Sert Cevap Verdi
Bayern Münih'in yıldız forvet oyuncusu Robert Lewandowski, Pep Guardiola'nın Bayern Münih'e her şeyini verdiğini ifade etti ve başarılı teknik adamın Şampiyonlar Ligi'ni kazanamamış olması nedeniyle eleştirilmemesi gerektiğini savundu. 

Pazar günü Borussia Dortmund'la oynanacak Almanya Kupası final maçıyla birlikte Bayern Münih'in başında son kez bir maça çıkacak olan Guardiola, Bayern'le geçirdiği üç sezonun hepsinde Bundesliga şampiyonluğu tattı ama Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalden ileriye adım atamadı. 

Goal'e konuşan Lewandowski, Guardiola'nın Bayern'de başarılı olduğunu dile getirirken "Pep buraya geldiğinde insanların yüzde 90'ı onun Şampiyonlar Ligi'ni kazanması gerektiğini düşündü. Bunun dışında ne kazansa yeterince iyi olmayacaktı. Ama Bundesliga'yı üç kere kazanmamıza ve umut ediyorum ki Pazar günkü final neticesinde toplamda iki Almanya Kupası zaferiyle, Guardiola, çok iyi bir performans göstermiş olacak." şeklinde konuştu.
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LewandowskiPep GuardiolaBayern Münih
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