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Levante ile anlaşan Carl Medjani'den bomba itiraf!

Yaşadığı sorunlar nedeni ile Trabzonspor ile yollarını ayırıp Levante ile anlaşan Carl Medjani'den flaş itiraflar geldi

Levante ile anlaşan Carl Medjani'den bomba itiraf!
La Liga takımlarından Levante ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Carl Medjani, ülkesinde Le Buteur gazetesine verdiği demeçte sürpriz açıklamalar yaptı. Stoper ve orta sahada görev yapan Cezayirli futbolcu, "Levante ile imza atmadan önce Beşiktaş ve Fenerahçe'den de teklif aldım" itirafında bulundu.
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Carl MedjaniLevante
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