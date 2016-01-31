Leicester Cityli Jamie Vardy'a Chelsea kancası!

Premier Lig’de gol krallığı yarışında yer alan ve sezonun en dikkat çeken isimlerinden birisi olan Jamie Vardy için ilk teklifi Chelsea yaptı





LEICESTER CITY SATMAYA YANAŞMIYOR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre hali hazırdaki golcüleri Diego Costa’nın sık sık sakatlanması yüzünden yıldız forvet almak isteyen Maviler’in tam 40 milyon euroyu gözden çıkardığı, ancak şampiyonluk yarışında en önemli silahını kaybetmek istemeyen Leicester City’nin satmaya yanaşmadığı öne sürüldü.

İngiliz ekiplerinin, “Yazın görüşmek” kaydıyla masadan kalktığı da gelen haberler arasında. Vardy, bu sezon ligde attığı 16 golle gol krallığının zirvesinde bulunuyor.