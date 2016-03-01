Leicester City teknik direktörü şampiyonluğun favorisini açıkladı!

İngiliz basınına yaptığı açıklamada, bu sezon sergiledikleri performansla Tottenham'ın zirve yürüyüşünün gölgelendiğini vurgulayan Leicester City'nin teknik direktörü Claudio Ranieri, "Herkes Leicester City hakkında konuşuyor ama hiç kimse Tottenham'dan bahsetmiyor. Bence şampiyonluğun favorisiTottenham" ifadelerini kullandı.

"Ligin sürpriz lideriyiz, bunu kabul ediyorum"

Tottenham'ın her açıdan güçlü bir kadroya sahip olduğunu savunan İtalyan teknik adam,"Savunmada ve hücumda ne yapmak istediğini çok iyi bilen bir takım. Ligin sürpriz lideriyiz, bunu kabul ediyorum. Bu harika bir başarı ve takımı motive ediyor ama Tottenham da şu ana kadar büyük iş başardı. Gerçekçi olmak gerekirse Arsenal ve Manchester City gibi iki güçlü takım da hala şampiyonluk yarışının içerisinde" diye konuştu.

Premier Lig'de 27 haftada 56 puan toplayan Leicester City zirvede yer alıyor. Liderin en yakın takipçisi Tottenham'ın 54, üçüncü sıradaki Arsenal'ın 51, bir maç eksikle 4'üncülükte yer alan Manchester City'nin ise 47 puanı bulunuyor.