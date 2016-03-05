Leicester City'e bahis yaptı hayatı değişti!

Leicester City taraftarı Üç çocuk babası 59 yaşındaki John Pryke geçen Ağustos ayında Leicester'in şampiyonluğu için 20 pound bahis yaptı ve Leicester'in şampiyonluğu için 5000-1 bahis yaptı.



Bahis şirketi geçen hafta kandisine 29 bin Pound önerdi ve John bu parayı kabul etti. Kabul etme nedeni olarak maçları seyrederken zevk almadığını söyleyen John, Leicester'in ilk üçe gireceği tahminine verilen 400-1 fiyata 10 pound yatırdı. Leicester ilk dörde girerse 29 bin pound haricinde 4 bin pound daha alacak.