Leicester City'de kariyerine devam eden Gökhan İnler'den flaş açıklama

Premier Lig ekibi Leicester City'de top koşturan Türk asıllı İsviçreli oyuncu Gökhan Inler geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Alman basınına konuşan Inler, Leicester'da fazla forma şansı bulamamasından takımdaki geleceğine kadar bir çok konuya değindi.



Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren Leicester'ın oynadığı son 12 maçın 11'ine yedek başlayan ve az süreler alan Gökhan; "Futbol açısından zor bir dönemde olduğumu söyleyebilirim. Burada her şeyimi vermeye hazırım. Leicester'a tamamen yerleştim. Güzel bir ev buldum ama oynamamak kötü." diyerek oynamamaktan yakındı.



SCHALKE İLGİLENİYOR



Devre arası transfer haberlerinde ismi Schalke 04 ile sıklıkla anılan Gökhan; "Oynadığım kulüplerde hep uzun süre forma giydim. Şimdi de böyle olmasını isterim. Ben takımdan takıma zıplayan bir oyuncu değilim. Ama futbolda her şey mümkün." diyerek transferde açık kapı bıraktı.



Öte yandan Gökhan Inler ile Aston Villa ve Sampdoria'nın da ilgilendiği belirtiliyor.