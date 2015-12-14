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Leicester City - Chelsea Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

Bu akşam Leicester City kendi sahasında oynanacak maçta Chelsea Şampiyonlar liginde guruptan çıktığı için moralli çıkıyor, saat 22:00 da başlayacak maçı LigTV 3. kanaldan takip edebilirsiniz

Leicester City - Chelsea Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri
 Bu akşam Leicester City kendi sahasında oynanacak maçta  Chelsea Şampiyonlar liginde guruptan çıktığı için moralli çıkıyor, saat 22:00 da başlayacak maçı LigTV 3. kanaldan takip edebilirsiniz

Haftaya lider giren Leicester City, PRemier Lig’de zor günler yaşayan Chelsea engelini aşarak rüyaya devam etmek istiyor. Konuk takımda ise hedef kabustan uyanabilmek. Evinde bu sezon oynadığı 7 maçta sadece 1 mağlubiyet alan ev sahibi Leicester City son lig maçında Swansea City’yi 3-0’la rahat geçti. Arsenal’e kaybettikten sonra oynadığı 8 maçta yenilgi yüzü görmeyen ekipte Ritchie de Laet sakat. Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmayı başaran Chelsea ise artık ligde toparlanmak istiyor ancak onları kolay bir deplasman beklemiyor. Haftaya 16. Sırada giren ekip 16 maç sonunda sadece 4 galibiyet alabildi. İlk 4’te yer almak istediklerini söyleyen Mourinho’nun takımında tek eksik Falca. Zorlu mücadelede beraberlik ağır basıyor. -Sercan Soykan

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