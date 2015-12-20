Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Leandro Damiao Fenerbahçe'ye bedava gelebilir

Fenerbahçeli yöneticiler Brezilya forması giymiş bonservisi elinde olan Leandro Damiao'yu bedava takıma katabilir, her fırsatta hucum yollarında sıkıntı cektiğini savunan Pereira'nın alternatifi olabilir

Leandro Damiao Fenerbahçe'ye bedava gelebilir
 Fenerbahçeli yöneticiler Brezilya forması giymiş bonservisi elinde olan Leandro Damiao'yu bedava takıma katabilir, her fırsatta hucum yollarında sıkıntı cektiğini savunan Pereira'nın alternatifi olabilir
UEFA ile mali konularda görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerin, 'uygun mali şartların oluşması halinde' bir golcü transferi yapmayı planladığı öğrenildi. Sezon başından bu yana çalışmalarını sürdüren sportif direktör Terraneo'nun yönetime bir ismi önerdiği belirtildi. Sabah'ın haberine göre; Bu isim Brezilyalı golcü Leandro Damiao...

10 ARALIK'TA SERBEST KALDI

Geçen sezonu Cruziero'da tamamlayan Damiao'nun 10 Aralık'ta serbest kaldığı ve transfer için görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Bonservisi elinde olan Damiao'nun yüksek bir imza parası istememesi halinde F.Bahçe'nin transfere sıcak baktığı ifade ediliyor. Sarı-lacivertliler, yaz transfer sezonunun son günlerinde de Brezilya piyasasına yönelmiş, Santos'tan Gabriel Barbosa ve Goias'tan Erik Lima gibi genç isimlerin adı F.Bahçe ile anılmıştı.
DAMIAO KİMDİR ?

Brezilya Milli Takımı formasını 18 kez giyen Leandro Damiao, tamamlanan Brezilya Serie A'da 23 maçta Cruzeiro forması giydi ve 4 gol 2 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki golcünün bonservisi elinde.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeLeandro Damiao
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.