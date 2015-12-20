Leandro Damiao Fenerbahçe'ye bedava gelebilir

UEFA ile mali konularda görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerin, 'uygun mali şartların oluşması halinde' bir golcü transferi yapmayı planladığı öğrenildi. Sezon başından bu yana çalışmalarını sürdüren sportif direktör Terraneo'nun yönetime bir ismi önerdiği belirtildi. Sabah'ın haberine göre; Bu isim Brezilyalı golcü Leandro Damiao...





10 ARALIK'TA SERBEST KALDI

Geçen sezonu Cruziero'da tamamlayan Damiao'nun 10 Aralık'ta serbest kaldığı ve transfer için görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Bonservisi elinde olan Damiao'nun yüksek bir imza parası istememesi halinde F.Bahçe'nin transfere sıcak baktığı ifade ediliyor. Sarı-lacivertliler, yaz transfer sezonunun son günlerinde de Brezilya piyasasına yönelmiş, Santos'tan Gabriel Barbosa ve Goias'tan Erik Lima gibi genç isimlerin adı F.Bahçe ile anılmıştı.

DAMIAO KİMDİR ?

Brezilya Milli Takımı formasını 18 kez giyen Leandro Damiao, tamamlanan Brezilya Serie A'da 23 maçta Cruzeiro forması giydi ve 4 gol 2 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki golcünün bonservisi elinde.