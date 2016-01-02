Leandro Damiao Bombası Her An Patlayabilir

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Sambacı golcü Leandro Damiao transferinde mutlu sona çok yakın.



Brezilya'da yayın yapan Radio Gaucho, Damiao'nun, Galatasaray'a transferinin her an gerçekleşebileceğini belirtti. Bu haberin sosyal medyada yayılmasının ardından sarı kırmızılı taraftarlar da bir gayli heyecanlandı ve mutlu haberi beklemeye başladı.

INTERNACIONAL DA DEVREDE

Galatasaray'ın listesindeki Damiao için eski kulübü Internacional de devrede. Kulübün eski başkanı Fernando Carvalho, katıldığı bir radyo programında, ''Leandro Damiao'yu çok beğeniyorum. Evet, maaşı yüksek görünüyor. Ancak çok iyi bir oyuncu. Internacional'de oynarken hep pozitif işler yaptı. Takım kötü durumdayken bile o olumlu şeyler yapıyordu'' diye konuştu.

Leandro Damiao da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla eski kulübüne açık kapı bırakmıştı. Menajerinin bazı takımlarla görüşmeleri sürdürdüğünü belirten Damiao, ''Böyle bir ilginin olması sevindirici. Avrupa da olabilir, Internacional’a da dönebilirim'' ifadelerini kullanmıştı.