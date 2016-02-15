Lazio’nun teknik direktörü meydan okudu!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio’nun teknik direktörü Stefano Pioli, UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakipleri Galatasaray’ın mücadeleci bir ekip olduğunu ancak turu geçen tarafın kendileri olacağına inandığını söyledi.



Serie A’da Lazio’ya geçen yıl oynattığı futbolla sezonu üçüncü sırada tamamlatarak önemli başarı yakalayan teknik direktör Pioli, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray maçları öncesinde, İtalyan ekibinin Formello'daki tesislerinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray’ın mücadeleci bir ekip olduğunu kaydeden Pioli, "Karşımızdaki öyle bir rakip ki sadece bundan birkaç ay önce Şampiyonlar Ligi’nde oynuyordu. Bu tarz yüksek seviyedeki maçları oynamaya alışkın bir takım, dolayısıyla kesinlikle ciddiye alınması gereken bir rakip. Saygı duyulması gereken bir ekip" diye konuştu.

Galatasaray’da kendileri için tehlikeli olabilecek oyuncu ya da oyuncuların kimler olduğu sorusuna İtalyan teknik adam, "Bence birden fazla oyuncu olduğuna inanıyorum. İstekli, hırslı, iyi yapıda çalışan bir takım. Sneijder, Podolski gibi tanınmış isimlerin yanı sıra iyi Türk oyuncularından oluşan üst düzey bir takım" şeklinde cevap verdi.

“Bu turu geçebileceğimize inanıyorum”

Pioli, Galatasaray ve Lazio’nun kendi liglerinde son dönemi istedikleri gibi iyi geçirmediğinin anımsatılması üzerine, “Bizim hedefimiz bu turu geçmek. Kalite ve kapasitemiz düşünüldüğünde, bu turu geçebileceğimize inanıyorum" ifadesini kullandı.

İlk maçı İstanbul deplasmanında oynamalarının kendileri için bir avantaj mı, yoksa dezavantaj mı olacağı yönündeki soru üzerine, deneyimli teknik adam, "Bu 180 dakikalık bir maç. İlk maçın çok önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye’de olumlu bir sonuç elde etmek, bizim için kesinlikle iyi bir işaret olacaktır" diye görüş belirtti.

Lazio’nun 3 yıl önce yine aynı kupanın çeyrek finalinde karşılaştığı bir başka Türk ekibi Fenerbahçe’ye İstanbul’da ilk maçı 2-0 kaybedip, Roma’daki rövanşta berabere kalarak elendiğinin hatırlatılması üzerine Stefano Pioli, "Bu sefer farklı olmalı. Bu hikaye değişmeli çünkü bizim hedefimiz bu turu geçip, ilerlemek" şeklinde konuştu.

Galatasaray ile Lazio, ilk maçı 18 Şubat Perşembe günü İstanbul'da, rövanşı ise 25 Şubat Perşembe günü Roma'da oynayacak.