Lazio - Sampdoria Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

Son 6 haftada galibiyet alamayan Lazio’da bu karşılaşma teknik adam Pioli için bir anlamda son şans olabilir. Bu maçın ardından İnter’e konuk olacaklar. Durum itibari ile kazanmaktan başka şansları yok. Orta sahadan Lulic ve Onazi, hücumdan ise Kishna sakat. Ayrıca savunma oyuncusu Mauricio ise cezalı.

Monttella yönetiminde çıktığı 3 karşılaşmadan puansız ayrılan Sampdoria’da işler yolunda gitmiyor. Bu 3 karşılaşmada son derece kötü bir izlenim verdiler. Sıkıntının başlangıç noktası kesinlikle savunma. Bu bölgede bireysel hatalar ile basit goller yediler. Bu karşılaşma öncesi önemli bir eksikleri bulunmuyor.