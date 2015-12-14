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Lazio - Sampdoria Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio evinde Sampdoria ile karşı karşıya geliyor Lazio galibiyete kitlenmiş durumda üst sıralara yükselmek istiyor, Sampdoria ise düşme gurubunda puan veya puanlar almak için mücadele edecekler, Lazio - Sampdoria Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri haberimizin detayından ulaşabilirsiniz
14 Aralık 2015 Pazartesi 13:12
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio evinde Sampdoria ile karşı karşıya geliyor Lazio galibiyete kitlenmiş durumda üst sıralara yükselmek istiyor, Sampdoria ise düşme gurubunda puan veya puanlar almak için mücadele edecekler, Lazio - Sampdoria Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri haberimizin detayından ulaşabilirsiniz
Son 6 haftada galibiyet alamayan Lazio’da bu karşılaşma teknik adam Pioli için bir anlamda son şans olabilir. Bu maçın ardından İnter’e konuk olacaklar. Durum itibari ile kazanmaktan başka şansları yok. Orta sahadan Lulic ve Onazi, hücumdan ise Kishna sakat. Ayrıca savunma oyuncusu Mauricio ise cezalı.
Monttella yönetiminde çıktığı 3 karşılaşmadan puansız ayrılan Sampdoria’da işler yolunda gitmiyor. Bu 3 karşılaşmada son derece kötü bir izlenim verdiler. Sıkıntının başlangıç noktası kesinlikle savunma. Bu bölgede bireysel hatalar ile basit goller yediler. Bu karşılaşma öncesi önemli bir eksikleri bulunmuyor.
Lazio’nun Olimpiyat stadında artık kazanmak zorunda olduğunun farkındalığı ile daha iyi mücadele etmesini bekliyorum. Kendisi gibi sıkıntılı bir süreç geçiren rakiplerinden 3 puanı alacaklardır. -OZAN GÜR
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