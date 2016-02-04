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Lazio Napoli maçında ırkçı tezahürat şoku!

Galatasaray'ın UEFA'daki rakibi Lazio'nun Napoli ile karşılaştığı mücadele sırasında Kalidou Koulibaly aleyhinde yapılan şok ırkçı tezahürat büyük tepki çekti

Lazio Napoli maçında ırkçı tezahürat şoku!

 Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Turu'ndaki rakibi Lazio'da ırkçılık skandalı yaşandı. Dün akşam oynanan Lazio-Napoli maçında ırkçı tezahüratlar nedeniyle oyun bir süre durdu.


IRKÇI TEZAHÜRATLAR YAPILDI

Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin de statta izlediği Serie A mücadelesinde skandal bir olay yaşandı. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip Lazio taraftarları, rakibin Fransız oyuncusu Kalidou Koulibaly aleyhine ırkçı tezahüratlar yaptı.

ANONS YAPILDI

Yaşananlar üzerine mücadelenin hakemi oyunu bir süre durdurarak anons yapılmasını istedi. Irkçı tezahüratların durması üzerine oyun kaldığı yerden devam etti.

Mücadeleyi deplasman ekibi Napoli 2-0'lık skorla kazandı.
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