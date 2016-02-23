Lazio-Galatasaray UEFA karşılaşmasında Rus hakem düdük çalacak!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda İtalyan ekibi Lazio ile Galatasaray arasında oynanacak rövanş maçını, Rusya Futbol Federasyonu'ndan Vladislav Bezborodov yönetecek.
RUS HAKEMLER DÜDÜK ÇALACAK
UEFA'dan yapılan açıklamada, 25 Şubat Perşembe günü Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Lazio-Galatasaray maçında Vladislav Bezborodov'ün düdük çalacağı, yardımcılıklarını ise Nikolai Golubev ve Maksim Gavrilin'in yapacakları duyuruldu.
Müsabakada dördüncü hakeminin Valeri Danchenko, ilave yardımcı hakemlerin ise Aleksei Eskov ve Igor Fedotov olacakları belirtildi.