Lazio-Galatasaray maçını canlı izle - hangi kanalda - saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi 2. turu ilk maçında sahasında Lazio ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, rövanş için Lazio ile 25 Şubat Perşembe günü sahaya çıkacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda başlayacak Lazio-Galatasaray maçı 20.00'da başlayacak ve TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.



GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Cim Bom, maçı kazanması ya da 1-1 dışında gollü beraberlikler alması halinde Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselecek. Ev sahibi Lazio'nun, temsilcimizi mağlup etmesi ya da maçın 0-0 sona ermesidurumunda Galatasaray Avrupa'ya veda edecek. 1-1'lik sonuçta maç uzayacak. Uzatmalarda da 1-1'lik skor değişmezse tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

MAÇI RUS HAKEM YÖNETECEK

Lazio ile Galatasaray arasında oynanacak rövanş maçını, Rusya Futbol Federasyonu'ndan Vladislav Bezborodov yönetecek. Müsabakada dördüncü hakem Valeri Danchenko, ilave yardımcı hakemler ise Aleksei Eskov ve Igor Fedotov olacak.

DEPLASMANDA 11 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, tamamı Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere Avrupa kupalarındaki son 11 maçında deplasman galibiyeti elde edemedi. Avrupa kupalarındaki son dış saha galibiyetini, 2012-2013 sezonu Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Schalke 04'e karşı 3-2'lik skorla alan sarı-kırmızılı ekip, kendisini çeyrek finale taşıyan bu sonucun ardından tekrar rakip sahada mutlu sona ulaşamadı. Cim Bom, Schalke 04 müsabakasının ardından deplasmanda çıktığı 11 karşılaşmada 9 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Galatasaray, Lazio karşısında Avrupa kupaları tarihindeki 267. karşılaşmasına çıkacak. Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 161, adı daha önce UEFA Kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde 72, Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve UEFA Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere toplam 265 maç yaptı. Söz konusu müsabakalarda 98 galibiyet ve 98 yenilgi alan, sarı-kırmızılılar, 70 karşılaşmada eşitliği bozamazken, rakip filelere gönderdiği 367 gole karşılık kalesinde 394 gol gördü. İtalyan takımlarıyla evinde oynadığı müsabakalarda 53 yıldır yenilmeyerek oldukça başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılı ekip, dış saha maçlarında ise galibiyete hasret. Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde İtalyan rakipleriyle 11 kez dış sahada karşılaşırken, 6 yenilgi ve 5 beraberlik alıp, hiç kazanamadı. Bu maçlarda rakip ağları 11 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

LAZIO İLE 4. MAÇ

Sarı-kırmızılılar, tarihinde ikinci kez eşleştiği Lazio ile yarın 4. maçına çıkacak. İki takım, UEFA Şampiyonlar Ligi 2000-2001 sezonu ilk tur grup etabında karşı karşıya gelirken, ilk maçı İstanbul'da Galatasaray 1-0, ikinci maçı ise Roma'da Lazio aynı skorla kazandı. Rövanşı yarın yapılacak bu sezonki eşleşmenin ilk müsabakası ise İstanbul'da 1-1 sonuçlanmıştı.

İTALYANLAR İLE 24. RANDEVU

Galatasaray'ın yarın Lazio ile yapacağı müsabaka, Avrupa kupalarında İtalyan takımlarına karşı oynayacağı 24. maç olacak. Geride kalan dönemde İtalyan rakipleriyle 23 kez karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, 7 kez galip gelirken, 9 maçı berabere, 7 maçı da mağlup olarak tamamladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 30 kez havalandıran Galatasaray, ağlarında 35 gole engel olamadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Galatasaray'ı konuk edecek Lazio'nun Türk takımlarına karşı iç sahada yenilgisi yok. Roma ekibi, geride kalan sezonlarda Türk rakipleriyle 6 kez eşleşirken, evinde hiç kaybetmedi. Mavi-beyazlılar, Türk takımlarına karşı seyircisi önünde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Avrupa kupalarında Türk rakiplerine karşı toplam 13 müsabakaya çıkan Lazio, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Elemeli turlarda daha önce 3 kez Türk takımlarıyla eşleşen İtalyan ekibi, 2 kez tur atlayan taraf olurken, 1 kez ise elendi. Lazio, 1994-1995 sezonu UEFA Kupası 3. turunda Trabzonspor'u, 2002-2003 sezonu UEFA Kupası çeyrek finalinde de Beşiktaş'ı elerken, 2012-2013 sezonu UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde ise turu Fenerbahçe'ye kaptırdı.