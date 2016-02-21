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Lazio-Galatasaray maçı hangi kanalda? Ne zaman ? Saat Kaçta? Canlı İzle

Gаlаtаsаrаy'ın 1-1'in rövаnşındа İtаlyаn еkibi Lаziо ile dеplаsmаndа kаrşılаşаcаğı maç hаngi kаnаldаn yаyınlаnаcаk ?

Lazio-Galatasaray maçı hangi kanalda? Ne zaman ? Saat Kaçta? Canlı İzle

 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında, 25 Şubat Perşembe günü İtalya ekibi Lazio'ya konuk olacak. İstanbul'da 1-1 biten maçın rövanşı, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Türk Telekom Arena'da oynanan ve 1-1 biten ilk maçta, sarı-kırmızılı ekibimizin golünü 12. dakikada Sabri Sarıoğlu, İtalyan temsilcisinin golünü ise 21. dakikada Savic kaydetmişti.

Sarı-kırmızılı takıma, tur atlaması için Roma'da galibiyet veya 2'şer ve üzeri gollü beraberlik gerekiyor.

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