Lazio-Galatasaray maçı hangi kanalda? Ne zaman ? Saat Kaçta? Canlı İzle

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında, 25 Şubat Perşembe günü İtalya ekibi Lazio'ya konuk olacak. İstanbul'da 1-1 biten maçın rövanşı, TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Türk Telekom Arena'da oynanan ve 1-1 biten ilk maçta, sarı-kırmızılı ekibimizin golünü 12. dakikada Sabri Sarıoğlu, İtalyan temsilcisinin golünü ise 21. dakikada Savic kaydetmişti.
Sarı-kırmızılı takıma, tur atlaması için Roma'da galibiyet veya 2'şer ve üzeri gollü beraberlik gerekiyor.