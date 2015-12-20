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Lazio Altınordu forması giyen Çağlar Söyüncü'nün peşinde

İtalya Serie A takımlarından Lazio'nun PTT 1. Ligde takımı Altınordu'da forma giyen Çağlar Söyüncü ile ilgilendiği iddia edildi

Lazio Altınordu forması giyen Çağlar Söyüncü'nün peşinde
 İtalya Serie A takımlarından Lazio'nun PTT 1. Ligde takımı Altınordu'da forma giyen Çağlar Söyüncü ile ilgilendiği iddia edildi

Türk futbolunun parlayan yıldızları arasında gösterilen Altınordu forması giyen 19 yaşındaki Çağlar Söyüncü ile Serie A ekiplerinden Lazio'nun ilgilendiği ortaya çıktı.



Genç yıldızın menajeri Mustafa Doğru, İtalyan basınına yaptığı açıklamada Lazio'nun ilgisini doğruladı. Mustafa Doğru İtalyan ekibin resmi teklif yapacağını da söyledi ve''Lazio'nun ilgisini doğrulayabilirim. Ortağım Lazio ile 3 hafta önce bir görüşme gerçekleştirdi. Lazio resmi teklifte de bulunacak. Teklifin detayları hakkında bilgi veremem'' ifadelerini kullandı.



Çağlar Söyüncü ile Beşiktaş da yakından ilgilenirken, geçtiğimiz günlerde Altınordu Başkanı Mehmet Özkan da açıklama yapmış ve siyah-beyazlı ekibin genç oyuncu ile ilgilendiğini belirtmişti.

Kaynak : Sporx

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LazioAltınorduÇağlar Söyüncü
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