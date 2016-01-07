Lazar Markovic o düşüncesinden vazgeçti

Liverpool’da yeterince forma şansı bulamadığı için sezonu oynayabileceği bir takımda kiralık olarak geçirme kararı alan ve Fenerbahçe’ye gelen genç yıldızın kariyer planında öncelikle Premier Lig’e dönmek vardı. Ancak Sırp futbolcu geride kalan 6 ayın ardından bu kararını değiştirdi.



Sezon başında, ''Gelecek sezon tekrar İngiltere’ye döneceğim. Orada kendimi gösteremedim'' diyen Markovic, sarı-lacivertli kulüp ve İstanbul'dan fazlasıyla etkilendi. Gerek şehir gerekse kulüp ve taraftar etkisi, 21 yaşındaki futbolcunun kararında bir hayli etkili oldu.



Sezon başında Liverpool’a dönerek kendisini kanıtlama planları yapan Markovic artık kariyerine bir sezon daha Fenerbahçe’de devam etmeyi düşünüyor.



TAM 25 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli yönetim ise Lazar Markovic’le ilgili kesin kararını sezon sonunda verecek. Genç futbolcu ilk yarıdaki başarılı performansını ikinci yarıda devam ettirirse Liverpool’la pazarlık masasına oturulacak.

Ancak Markovic’in bonservisiyle satın alınması ekonomik anlamda mümkün gözükmüyor. Avrupa’nın en önemli kanat oyuncularından biri olarak gösterilen Sırp yıldız Benfica’dan geçtiğimiz sezon 25 milyon euro bonservis karşılığında Liverpool’a transfer olmuştu.



HİÇ NİYETLERİ YOKTU

Markovic ilk yılında istediği sayıda maça çıkamayınca kendi isteğiyle Liverpool’dan ayrılma kararı aldı. Başlangıçta İngiliz ekibinin genç oyuncuyu kiralık gönderme gibi bir düşüncesi yoktu. Ancak kulübede beklemek istemeyen Markovic ayrılık için ısrarcı olunca devreye giren Fenerbahçe transferi bitirmişti.



Lazar Markovic, Süper Lig’de 11, UEFA Avrupa Ligi’nde 2 maçta forma giydi. Tek golünü 1-1 biten rövanş maçında Celtic’e atan Sırp yıldız, Süper Lig’de henüz golle buluşamazken 2 asist yaptı.